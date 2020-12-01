Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçtiğimiz yıl İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçında hakemlik yaparak, önemli bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. 36 yaşındaki Frappart, aynı zamanda 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde de hakemlik yapmış ve yine geçtiğimiz yılın nisan ayında Fransa Ligue 1’i yöneten ilk kadın olmuştu.