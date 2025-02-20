Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkan son 4 takım da belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının ardından son 16'ya yükselen son 4 takım da belli oldu. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV, rakiplerini eleyerek adlarını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord'un ardından bu akşam oynanan maçlarla Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV de tur atladı.
İlk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Borussia Dortmund: 0 - Sporting: 0
Paris Saint-Germain: 7 - Brest: 0
Real Madrid: 3 - Manchester City: 1
PSV: 3 - Juventus: 1
İHA
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