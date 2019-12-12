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  5. 12 Aralık 2019 01:58

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALAN TAKIMLAR

Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek 8 takım ise şunlar:

Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.

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