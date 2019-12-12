Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.
Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea
Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek 8 takım ise şunlar:
Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.
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