Trabzonspor, Kopenhag karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kopenhag'ı konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, bu maçta kendisini grup etabına taşıyacak skoru almayı hedefliyor.
EKSİKLER
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı; Dorukhan, Siopis; Abdülkadir, Bardhi, Djaniny; Cornelius.
Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel
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