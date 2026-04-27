  TRT, futbolseverleri ayaklandıran skandal karardan döndü!

TRT, futbolseverleri ayaklandıran skandal karardan döndü!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Bayern Münih ve Atletico Madrid-Arsenal arasındaki yarı final maçlarının şifreli yayınlanma kararına yönelik tepkiler sonrasında TRT geri adım attı ve yarı final heyecanını şifresiz olarak TRT 1'de yayınlanacağı açıklandı.

Çeyrek finallerin tabii platformunda yayınlanmasına gelen tepkilerin ardından TRT, yarı final maçlarını TRT1’den şifresiz yayımlayacağını açıkladı.

Yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. İlk karşılaşmada Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih’i TSİ 22.00’de konuk edecek.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Atletico Madrid ile Arsenal, 29 Nisan’da TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Öte yandan TRT, Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyenler için uydu frekans bilgilerini de paylaştı. Buna göre TRT1 yayını, Türksat 4A uydusu üzerinden 11794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle izlenebilecek.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa yayın hakları da 2024 yılından itibaren üç sezonluğuna TRT bünyesinde bulunuyor. Karşılaşmalar, televizyon yayınının yanı sıra tabii platformu üzerinden de izlenebiliyor.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu İntihar mı, cinayet mi yoksa ikisi birden mi ? Genç kadın ile bir kişi aynı evde ölü olarak bulundu İntihar mı, cinayet mi yoksa ikisi birden mi ? Genç kadın ile bir kişi aynı evde ölü olarak bulundu 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Altın ve gümüşte dananın kuyruğu kopuyor! İslam Memiş çarşambayı işaret etti Altın ve gümüşte dananın kuyruğu kopuyor! İslam Memiş çarşambayı işaret etti Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Küçük kıza dakikalarca süren işkence kamerada: ''Şikayetçi olursan daha kötü döveriz'' Küçük kıza dakikalarca süren işkence kamerada: ''Şikayetçi olursan daha kötü döveriz'' Memurlar için faizsiz, kredisiz konut ve araç kredisi dönemi başlıyor Memurlar için faizsiz, kredisiz konut ve araç kredisi dönemi başlıyor Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Şemsiyesiz çıkmayın! Bahar yağmurları geri dönüyor Şemsiyesiz çıkmayın! Bahar yağmurları geri dönüyor
SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! 20 yıllık faili meçhulü JASAT çözdü: Vahşet yıllar sonra ortaya çıktı! 20 yıllık faili meçhulü JASAT çözdü: Vahşet yıllar sonra ortaya çıktı! Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''