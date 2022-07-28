UEFA, Fenerbahçe'ye ''Putin'' tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı

UEFA, Fenerbahçe taraftarının Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev maçında yaptığı Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları gündem olmuştu. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı.

"Vladimir Putin" tezahüratları

Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Golün ardından Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti.