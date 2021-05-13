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UEFA resmen açıkladı: Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alındı

UEFA resmen açıkladı: Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alındı

UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in Porto şehrine alındığı bildirildi.

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi. 

Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınarak Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'na verildi. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. 

İNGİLTERE UEFA'YA BAŞVURMUŞTU

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtmişti. 

İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin ardından, aktarılan bilgilere göre Premier Lig takımlarından Aston Villa, karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurmuştu. Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan Londra'ya alınması isteyen İngiltere ile UEFA yetkilileri arasında yapılan bu görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı bildirilmişti.

İşte UEFA'nın paylaşımı:

 

Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildiFormula 1 Türkiye GP'si iptal edildiMotor Sporları

 

 

Etiketler uefa şampiyonlar ligi finali
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