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UEFA Rusya'nın üstünü çizdi! Dev final İstanbul'a gelebilir

UEFA Rusya'nın üstünü çizdi! Dev final İstanbul'a gelebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması nedeniyle St. Petersburg kentinde düzenlenmesi zora giren 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul ihtimalinin de bulunduğu iddia edildi.

2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Rusya'dan alınarak yerine düşünülen şehirlerden birinin İstanbul olduğu belirtildi.

Sporx'in Bild'den aktardığına göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle UEFA'nın acil toplantıya gittiği, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'dan alınarak farklı bir şehre verilmesinin muhtemel olduğu ve aday şehirlerden birinin de İstanbul olarak gösterildiği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Budapeşte, Madrid ve Londra'nın da aday şehir olarak adlarının geçtiği belirtilen haberde son kararın cuma günü yapılacak UEFA toplantısının ardından netleşeceği kaydedildi.

 

Etiketler şampiyonlar ligi uefa Türkiye istanbul rusya
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