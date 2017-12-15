Vidal'den Beşiktaş yorumu: ''Keşke finalde karşılaşsaydık''

Ülkesi Şili'de yayın yapan bir radyoya konuşan başarılı futbolcu, milli tkaımdan arkadaşı Gary Medel ile karşılacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Vidal, "Şampiyonlar Ligi bence dünya futbolunun zirvesi. Böyle bir yerde Medel ile karşılaşmak çok keyifli olacak. Ancak ben bu turda karşılaşmayı tercih etmezdim. Keşke Medel ile buluşmamız final maçında olsaydı. İki Şilili efsane karşılaşıyor, düşünsenize Ancak ne var ki şimdi çıkıp oynayacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

Beşiktaş'ın zor bir rakip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Bence Beşiktaş maçları zor geçecek. İlk turda yaptıkları ve iyi bir takım oldukları ortada. Çok iyi bir grup aşaması geçirdiler. Bayern Münih olarak biz de ileri turlara gitmek ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. umarım turu geçen ve yoluna devam eden taraf biz oluruz"