Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için skor verdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi yapay zeka robotu ChatGPT'nin skor tahmini belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’ne kötü bir başlangıç yapmıştı. İlk haftada Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Liverpool’u tek golle yenerek moral buldu.

Şimdi gözler üçüncü hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Evinde 3 puan hedefleyen Galatasaray, kazanması durumunda puanını 6’ya yükseltecek.

Yapay zeka tahmini: “Galatasaray’ın son 24 şansı yüzde 70”

Veri analizi şirketi Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi’nde takımların son 24’e kalma ihtimallerini paylaştı.

Listede Arsenal, PSG ve Inter yüzde 100 oranla son 8’e kalacak takımlar arasında gösterildi. Manchester City’nin son 24 şansı yüzde 99.9, Bayern Münih’in yüzde 99.7, Real Madrid’in ise yüzde 99.6 olarak açıklandı.

Temsilcimiz Galatasaray, şu anda genel sıralamada 20. basamakta yer alıyor. Yapay zekaya göre Cimbom’un ilk 24’e kalma ihtimali yüzde 70, çeyrek finale çıkma şansı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

ChatGPT’den skor tahmini: “1-0 veya 2-1 Galatasaray kazanır”

Maç öncesinde yapay zeka modeli ChatGPT, Galatasaray–Bodo/Glimt karşılaşması için skor tahmininde bulundu.

Yapay zekaya göre, Galatasaray ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor: 1-0 veya 2-1 galibiyet olasılığı yüksek.
Eğer Bodo/Glimt kontra ataklardan faydalanırsa 1-1’lik beraberlik sürprizi mümkün.
Maçın gol beklentisi orta seviyede; 2-3 gol arası bir sonuç beklenebilir.

Sarı-kırmızılı ekip, Bodo/Glimt karşısında 3 puan alırsa hem puanını 6’ya yükseltecek hem de ilk 16 hedefi için avantaj yakalayacak.

