Santos, Başakşehirli Robinho'yu istiyor

Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, takımdan ayrılabilir... Brezilya Ligi takımlarından Santos'tan Robinho için flaş açıklama geldi. Brezilya basınına konuşan başkan Jose Carlos Peres, Robinho'yu transfer etmek istediklerini resmen açıkladı.

Peres, ''Robinho ile ilgileniyoruz. Kendisi bizim için özel ve harika bir oyuncu. Eğer şartlar uygun olursa onu kadromuza katmak istiyoruz. Robinho, Santos'un çocuğudur. Bana göre iki üç yıl daha oynar. Kariyerini burada bitirmesini isteriz'' şeklinde konuştu.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyebildi. Robinho'nun Başakşehir ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

