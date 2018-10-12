Santos'tan Vagner Love'a kanca !

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love'un, ülkesinin takımlarından Santos'a transfer olacağı iddia edildi. Deneyimli futbolcuyu geçen yaz da kadrosuna katmak isteyen ancak son anda bunu gerçekleştiremeyen siyah-beyazlı ekibin, oyuncudan vazgeçmediği, rotasını bir kez daha Sambacı'ya çevirdiği bildirildi.

DOKUZ MİLYON TL MAAŞ

Yaz döneminde futbolcu için yaptığı teklifin aynısını sunacak olan Santos'un, Vagner Love için aylık 500.000 Brezilya Reali (130 bin dolar) ücret belirlediği belirtildi. Futbolcunun yeni ekibinde yaklaşık yıllık ücreti 1.5 milyon dolar (9 milyon TL) olacak.

İMZA PARASI BİLE AYIRDILAR

Santos Kulübü'nün oyuncuya ödeyeceği yıllık ücret dışında yan unsurlar için de bir bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. Buna göre 1.2 milyon dolar (7.1 milyon TL) bunlar için belirlendi. Bonus paralar ve transfer için verilecek imza parasının, bu miktarın ana unsurlarını oluşturduğu kaydedildi. Brezilya'da sezonun tamamlanmasına 10 hafta var ve transfer dönemi 10 Ocak'ta başlayacak.