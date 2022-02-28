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Schalke 04'den Rusya'ya tepki: 15 yıllık anlaşmayı sonlandırdı

Schalke 04'den Rusya'ya tepki: 15 yıllık anlaşmayı sonlandırdı

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uzun süredir sponsoru olan Gazprom ile olan anlaşmasını askıya aldı ve formadaki reklamı kaldırdığını açıkladı.

Almanya'nın köklü futbol takımlarından Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine Gazprom ile 15 yıldır devam ettirilen sponsorluk anlaşmasını tek taraflı sonlandırdıklarını açıkladı.Almanya'nın Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 yaşanan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine us enerji şirketi Gazprom'la olan sponsorluk iş birliğini tek taraflı sonlandırdığını açıkladı.

Kulüp yetkilileri yaptığı açıklamada "Schalke 04 Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi." ifadelerine yer verdi.

15 YILDIR SÜREN İŞ BİRLİĞİ SONA ERDİ
Schalke 04Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat'ta Gazprom'un göğüs reklamını kaldırmıştı. 15 yıldır süren işbirliğinin bitmesinin kulübün finansal dengeleriyle oynamayacağı ifade edilirken yeni göğüs sponsorunun önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

GAZPROM SCHALKE 04'E 9 MİLYON EURO KAZANDIRIYORDU
Bundesliga 2'de, bir üst lige çıkma mücadelesini sürdüren Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasından yılda 9 milyon euro kazanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda küme düşen Schalke 04 birinci ligde ise Rus doğal gaz firmasından yılda 15 milyon euro gelir elde ediyordu.

Etiketler Schalke 04rusya tepki
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