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Seçimi kaybeden Büyükekşi teşekkür etti

Seçimi kaybeden Büyükekşi teşekkür etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederken görev süresince kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Dün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oy alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 129 oy alan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak TFF Başkanlığı'na seçildi. Mehmet Büyükekşi seçimin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Büyükekşi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

“Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum.

Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Türk Futbol ailesinin birbirinden değerli üyeleriyle son derece yakın bir diyalog ve iş birliği ortamı içerisinde, Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı’nı da tamamladık. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı.

 Görev sürecimiz boyunca Türk futboluna değer katma çabalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkan ve üyelerimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerine, Federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına ve son olarak Türk Futbol kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."

Etiketler TFF başkanı açıklama Mehmet Büyükekşi
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