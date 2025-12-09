Şehit Fethi Sekin'in oğlu da bahis soruşturmasından PFDK'ya sevk edildi

  1. Anasayfa
Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis soruşturmasında 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edilirken, bu 27 futbolcunun arasında İzmir'de şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in de yer alması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF sitesinden yapılan açıklamaya göre PFDK'ya sevki yapılan 27 futbolcu şu şekilde:

Abdulcebrail Akbulut: Düzcespor
Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk
Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü
Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Berke Çelik: Osmaniyespor
Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor
Buğra Çiçek: Bucaspor 1928
Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü
Cengiz Alp Köseer: Eyüpspor
Emin Kaan Arslan: Bulvarspor
Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor
Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü
Emre Nizam: Giresunspor
Gökdeniz Bayrakdar: Bodrum FK
Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü
Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor
Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor
Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü
Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor
Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor
Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor
Yasin Başaytaç: Kastamonuspor
Yusuf Sertkaya: Bodrum FK
Yusuf Tursun: İnegölspor

İHA

