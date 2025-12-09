Şehit Fethi Sekin'in oğlu da bahis soruşturmasından PFDK'ya sevk edildi

Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis soruşturmasında 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edilirken, bu 27 futbolcunun arasında İzmir'de şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in de yer alması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF sitesinden yapılan açıklamaya göre PFDK'ya sevki yapılan 27 futbolcu şu şekilde:

Abdulcebrail Akbulut: Düzcespor

Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk

Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü

Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Berke Çelik: Osmaniyespor

Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor

Buğra Çiçek: Bucaspor 1928

Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü

Cengiz Alp Köseer: Eyüpspor

Emin Kaan Arslan: Bulvarspor

Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor

Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü

Emre Nizam: Giresunspor

Gökdeniz Bayrakdar: Bodrum FK

Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü

Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü

Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor

Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor

Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü

Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü

Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor

Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor

Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor

Yasin Başaytaç: Kastamonuspor

Yusuf Sertkaya: Bodrum FK

Yusuf Tursun: İnegölspor

İHA