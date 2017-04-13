Selçuk İnan'ın acı günü

Galatasaray'ın milli oyuncusu Selçuk İnan, kayınpederini kaybetti. Sarı kırmızılı ekip resmi Internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.

"Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberinin üzüntüyle almış bulunmaktayız.

Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenelerine başsağlığı dileriz.

Merhumun cenazesi Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Galatasaray Spor Kulübü"