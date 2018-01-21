Selçuk Şahin'den kavga açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Selçuk Şahin, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biz iyi bir takımız, buradan puan alabilecek, Fenerbahçe’yi yenebilecek bir takımız. Denedik ve galibiyeti yakalayacak pozisyonu bulduk ama olmadı. Son saniyede şanssız bir gol yedik ve mağlup olduk. Üzgünüz” şeklinde konuştu.

Saha içinde Skrtel ile yaşanan gerginliğe de değinen Selçuk Şahin, şunları söyledi: “Oyun içinde de Skrtel ile bir gerginlik oldu. Maç sonunda da biraz atışmaya başladılar. Ben de takım kaptanı olarak ayırmak için müdahale ettim. O da karşılık verince gerginlik oldu. Ben daha önce de söyledim Fenerbahçe forması giyen hiç kimseye yanlış bir harekette bulunmam. Orada sadece kendi takım arkadaşımı korumak için müdahalede bulundum. Biraz gerginlik oldu ama kapandı. Hakem zaten ikimizi de cezalandırdı. Bazı Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabiliriz ama ben Göztepe oyuncusuyum ve takım arkadaşımı koruma adına yapılmış harekettir. Bir art niyet aranmasın.”

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“Son saniye golü yemek üzücü”

Son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Şahin, “Özellikle son saniye golü yemek her takım için çok zor. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Biz bu zamana kadar nasıl iyi oynayarak geldiysek bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler alarak organize oynayan bir takım olmak istiyoruz” diye konuştu.

“İyi bir takım olduğumuzu gösterdik”

Kadıköy'de tribünler doluyken atmosferin farklı olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, “Daha önce bu stada gelmiştim ama boştu. Bugün tribünler dolu, Kadıköy böyle güzel. Maçlar da daha keyifli oluyor. Bir puan alarak mutlu dönmek istiyorduk ama olmadı. Yine de iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” dedi.

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