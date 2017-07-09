Semih Kaya Sparta Prag’da

Galatasaray, Semih Kaya’nın Sparta Prag’a transferi konusunda Çek kulübü ile anlaşma sağladı.

Galatasaray’da bir yandan transfer uçakları inerken diğer yandan önemli isimlerle yollar ayırılıyor.

Hakan Balta ve Nigel de Jong’u kadro dışı bırakan, Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilemeyen, Wesley Sneijder ile de yolları ayırma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, Semih Kaya’yı ise Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Sparta Prag’a gönderdi.

Semih Kaya, 2 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslarla Sparta Prag’a transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray kampına yarın veda edeceği öğrenildi.