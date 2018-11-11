Semih Özsoy: Kabadayılık yapanların ayıbı yok, söyleyenlerin mi var?

Fenerbahçe Asbaşkanı Semi Özsoy, ilk olarak Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirirken; "İlk yarısı güzel olan bir maçtı. 2. yarı aynı oranda güzel değildi. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Bunların hepsinden önce muhteşem taraftara teşekkür etmek istiyoruz. Uzun zamandır görmediğimiz bir taraftardı. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, daha iyi futbol ve sonuçlarla yolumuza devam etümek istiyoruz." dedi.

"Takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman'la devam edecek misiniz?" sorusuna ise Özsoy, "Takımın ahengi iyi. oyuncular çok memnun. Dolayısıyla Erwin'den memnunuz. Ama yardımcı teknik direktör olarak başladığı görevinde bundan sonra neler olacağını zaman görecek" yanıtını verdi.

PFDK'nin cezalarını değerlendirmesi istenen Semih Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray maçıyla ilgili konuşmamayı tercih ettik. Yönetim kurulu olarak bir takımın teknik heyetiyle ilgili diyaloğa girmek istemeyiz. Ancak yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Özellikle sezon başı sayın Spor Bakanı'mızın liderliğinde İçişleri, Adalet Bakanı, Kulüpler Birliği başkanının olduğu toplantıda bunların hepsi gündeme gelmişti. Yaşanmadan yaşatılmıştı. Bunlar olduğunda kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması istendi. Biz kanunlara uyan bir kulübüz. Biz konuşmayı tercih etmedik. Konuşmanın cezasının olmadığını gördük. Fenerbahçe, sporda yapıcılığın yanındayız. Kin ve nefretten, böyle söylemlerden uzağız.

Cezalara gelince bizim tarafın cezalarının adil olmadığını düşünüyoruz. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara getiren oyuncu ödüllendirildi ve cezadan kurtuldu. 15-20 dakika seyredilen VAR (Video hakem sistemi) görüntüleri kararları düzeltilmedi. Konuşmamayı tercih ettik. Ancak sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Suçluluk duygusuyla çok hata yapan çok konuşuru bir defa daha gördük. Defalarca açıklama yapıldı. Bizim savunma zamanımız geldi. Arkadaşlarımız gerekli savunmaları verecek. Federasyonumuz da bize göre gerekli düzenlemeleri yapacaktır. "

"Koridorları onlara bırakmadık" sözlerine açıklık getirmesi istenen Özsoy, "Burada ne demek istediğimden çok önemlisi neler olduğuydu. TT Stadı'nı bilenler bilirler. Bizim maçı seyrettiğimiz yerle soyunma odası arasında uzak mesafe var. Ben maç bittiği gibi aşağı inmek için hareketlendim. Tünelde oyuncuların ve teknik heyetin gelişini bekledik. Sayın Fatih Terim'in uzattığı eli de sıkmak kadar doğal bir şey yoktu. Onlar bizi sakinliğe davet ettiler. Yaşananlar yaşanmıştı. Sıcağı sıcağı açıklamamda Hasan Hoca'da sıkıntı var dedim. Üzücü bir gündü. Koray kardeşimizi kaybetmiştik. Dostane davrandıkları için Mustafa Başkan ve yönetime teşekkür ettik. Bizim kartlarımız çimlere çıkmaya da yeterli. Biz futbolcuların peşinde çimlerde koşmadık, koridorlarda bekledik. Oyuncularımıza hakim olduk. Bu çift yönlü hakimiyettir. Benim kastım oydu. Yoksa valinin ve emniyetin olduğu bir yerde kimse bir yere sahip çıkamaz. Bu Galatasaray için de geçerlidir. Bize ait olduğu bölgede kaldık ve Galatasaraylıların gelmesini de önledik. Orada da söyledik. 'Hasan Hoca da sıkıntı var' diye. Bu başka yerlere çekilmemeli. Bundan malzeme yapıp da haklılık konumuna geçmeye çalışmak haksızlık olur." ifadelerini kullandı.

"KABADAYILIK YAPANLARIN AYIBI YOK, DİYENLERİN Mİ VAR?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Sokak kabadayısı sözleri Ali Koç vizyonuna yakışmıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Özsoy,

"Geldiğimiz noktada Türkiye'de bir yalan söyleniyor. Doğruyu söyleyen doğruyu ispatla mükellef oluyor. Onunla uğraşıyor. Kabadayılık yapanların yaptıklarının ayıbı yok, burada da denildiğinin ayıbı var. Kelimelere takılmamak lazım. Her söylediğimizin arkasındayız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu açıklamayı yaptık. Bizim başkanımız ve liderimiz Ali Koç'tur. Denilenler bir bütündür. Bizim tarafımızdan denmiştir. Kim ne hak etmişse üstüne alsın." sözleriyle geri adım atmayacaklarını vurguladı.

