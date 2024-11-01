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Semih Şentürk'e kapkaç şoku

Semih Şentürk'e kapkaç şoku
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Eski milli futbolcu Semih Şentürk, Barselona'da kapkaççının saldırısına uğradı. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barselona'da kapkaççıların hedefi oldu.

Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

Semih Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğle saatlerinde Barcelona'da yaşadığımız kötü olay doğrudur. Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığım şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk'e herhangi bir zarar gelmemiştir. Ancak olay sonrası tam uçak kalkarken yapılan bir haber bizi olaydan daha çok üzmüştür. Başlık şöyleydi; ''Semih Şentürk Barcelona'da saldırıya uğradı.'' Tıklanma uğruna yapılan bir haber sonrasında uçağa bindiğimi için bize ulaşamayan ailelerimiz, sevenlerimiz ve en önemlisi üç kızımızın yaşadığı endişeyi bir bilseydiniz bir daha sadece tıklanma uğruna böyle bir haber yapmak aklınıza bile gelmezdi. Neyse ki çok şükür eşim ve ben çok iyiyiz. Sağsağlim evimizdeyim. Arayan soran herkese teşekkür ederiz."

Etiketler Fenerbahçe A Milli Takım semih şentürk kapkaç
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