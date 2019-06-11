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  4. 11 Haziran 2019 09:35

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray formalı görüntüsü sosyal medyayı sızdı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Sarı Kırmızılı renklerle ilk kez görüntülendi.

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray formalı görüntüsü sosyal medyayı sızdı
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Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılıların, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için bir süredir çalışma yürüttüğü biliniyordu. Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin kesinleştiği bugün ortaya çıkan bir fotoğrafla ispatlandı.

Milli futbolcunun, Galatasaray'a imza atmadan önce yapılan sağlık kontrolleri sırasında üstünde Sarı Kırmızılı idman formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Kulübe yakın kaynaklar da, fotoğrafın doğruluğunu teyit ederken, artık gözler resmi açıklamanın yapılacağı kulüp yayın organlarına çevrildi.

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