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  4. 07 Aralık 2018 22:44

Şenol Güneş: Bizim için kötü skor

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 0-0 biten Alanyaspor maçı sonrası Eksik şeyler yaptık. Son anda da onlara gol şansı verdik. Bizim için kötü skor şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: Bizim için kötü skor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İstediği oyunu oynayamadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Oyun başında adaptasyon sorunu vardı. Onun dışında zaman zaman oyuna hakim olsak bile düşündüğümüz oyun olmadı. Daha atak bir rakiple oynayacağımızı düşündük. Az pozisyon ürettik. Son bölümde dikkatsizce top kayıpları sonrası pozisyonlar verdik. Daha etkili çıkacakken hatalar yaptık. Düşündüğüm oyunun altındaydık. Rakibin 0-0 düşüncesi normal ama bizim için değil. Tempomuz yavaştı, bu tip takımlara karşı daha tempolu olmalısınız. Eksik şeyler yaptık. Son anda da onlara gol şansı verdik. Bizim için kötü skor" dedi.

"MALMO MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"
Beşiktaş'ın zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğunun hatırlatılması üzerine Şenol Güneş "Her maç önemli, bu maç da önemliydi. Şimdi Malmö maçına odaklanacağız. Malmö maçını oynayalım, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarına sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

şenol güneş , Beşiktaş
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