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  4. 12 Kasım 2018 17:14

Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle ifade verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle ifade verdi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in savcılığa gelerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Beşiktaş , Fenerbahçe , şenol güneş
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