Şenol Güneş Güven Yalçın'ı 11'de oynatmaya devam edecek

Sivasspor maçında Güven Yalçın'ı ilk 11'de oynatarak büyük bir sürprize imza atan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç futbolcuya şans vermeye devam edecek.

Daha önce Cyle Larin ve Vagner Love'a yeteri kadar şans verdiği için artık ibreyi Mustafa Pektemek ve Güven'e çeviren Güneş, mümkün olduğu kadar Güven'i ilk 11'de oynatmaya çalışacak.

Milli aradan sonra yoğun bir tempoyla yoluna devam edecek olan Kartal'da, teknik patron Şenol Güneş'in Mustafa ve Güven ikilisiyle forvet hattını ayakta tutmaya çalışacağı bildirildi.

4 FORVET 6 GOL ATTI

Kartal'ın forvetleri Süper Lig'in ilk 12 haftasında beklentilere yanıt veremedi. Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın bu süreçte yalnızca 6 gol attı. Love 3 kez fileleri sallarken, Pektemek 2, Güven 1 gol attı, Larin ise ligde henüz siftah yapamadı. Beşiktaş'ın ligdeki en skorer oyuncusu 4 kez golle buluşan Babel oldu. Pepe 3 kez gol sevinci yaşarken, Quaresma 2 gol kaydetti.

(Milliyet)

