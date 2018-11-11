  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 11 Kasım 2018 20:07

Şenol Güneş Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, Karius ve Tolgay'ı maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş'in sürprizi ise genç golcü Güven Yalçın oldu.

Şenol Güneş Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Beşiktaş’ta kaleyi Tolga Zengin koruyacak, Utku ise yedek kulübesinde olacak.

Kartal’ın ilk 11’indeki en büyük sürpriz ise Güven Yalçın oldu. Hafta boyunca Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu futbolcuyu ilk 11’de oynatacağı konuşuluyordu ve Güven, Sivasspor mücadelesinde ilk 11’deki yerini aldı.

Beşiktaş’ın, Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11’i şu şekilde:

"Tolga - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Ljajic, Babel - Güven."

Loris Karius , tolgay arslan , Beşiktaş , şenol güneş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM