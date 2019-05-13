Şenol Güneş: Üçüncü sıradayız, demek ki başarısızız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Bu maçta 3 puan ve morale ihtiyaç vardı. Oyuncuların zaman zaman konsantrasyon eksiği vardı ama istekleri iyiydi. Kazandık ama geçen maçlarda kaybettiğimiz 3 puanların acısı var üzerimizde.

Kongreye bağlı olarak taraftarın üzerinde de dikkat dağınıklığı vardı. Duygusal tepkiler zaman zaman olabiliyor ama bunlar ileride daha büyük olumsuzluk yaratır.

"ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ, BAŞARISIZIZ"

"Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Üçüncü sıradayız ve demek ki başarısızız. İki maç kaldı ve çıkıp elimizden geleni yapacağız."

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DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SON DURUMU

"Dorukhan Toköz'ün bir sakatlığı var ama durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yine de doktorlarla konuştuktan sonra net konuşabiliriz."

"KAZANMA ARZULARI İYİYDİ"

Şenol Güneş, açıklamalarına basın toplantısında devam etti.

"Daha fazla pozisyona girip daha az pozisyon veren takımdık. İki oyuncumuzun vuruşuyla ilk yarı sonunda gol yarattık rakibe." diyerek sözlerine başlayan Güneş, "Oyun üstünlüğümüz ve kazanma arzumuz daha fazlaydı. Daha çok pozisyonda az gol bulup rakibi ortak ettik. Son bölümde kafa topu gol olsa yine berabere kalabilirdik. Bu da emek verip çalışan bir takım için bu kadar basit puan verilirse olumsuz bir durum ortaya çıkar. Oyuncuların genel bir dikkat dağınıklığı var zaman zaman ama kazanma arzuları iyiydi." dedi.

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"CAMİA İÇİN SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL"

Tribünlerdeki tepkilerle ilgili olarak Güneş, "Geçen maçlarda kaybedilen puanların acısı var üzerimizde. Hakikaten çok kötü puanlar kaybetmiştik. Bizi oldukça olumsuz etkiledi. Bugün de kongreye bağlı olarak taraftarın da dikkat dağınıklığı vardı. Taraftar hep başarımızı istese de zaman zaman duygusallıkla bazı tepkiler olabiliyor kendi içinde. Bunlar camia için sağlıklı bir durum değil. Hem birbirlerine hem oyunculara karşı her olumsuzluk daha büyük sorunlar yaratır." ifadelerini kullandı.

"KAZANIRSAK VİCDANIMIZ RAHAT OLUR"

Sezonun kalanıyla ilgili hedefleri sorulan Beşiktaş'ın hocası, "Şu anda bulunduğumuz yer istediğimiz yer değil. Sonuçta 3. sıradayız, biz 3. değil 1. olmak için çıktık yola. 2-3. olmak normalde başarı olabilir ama Beşiktaş şampiyonluğu hedefliyor, dolayısıyla gerideyiz. 2 maç daha var işimize bakacağız. Kalan 2 maçı kazanırsak vicdanımız rahat olur. Dorukhan'ın sakatlığıyla ilgili de belli bir durum yok şu an ama sanırım ciddi boyutta olmaz, bakacağız." cevabını verdi.

"HAK, HUKUK VE ADALETLE İLGİLİ..."

Hakemlerin performansıyla ilgili gelen bir diğer soruya ise Güneş, "Kaybedilen maç sonrası hakem konuşmak bize bir şey kazandırmıyor. Yanlışa rağmen bir şey yapmak zorundayız. Son günlerde hak, hukuk ve adaletle ilgili bir olumsuzluk varsa, bu insanları aşağıya çekebilir. Saha içerisinde de hakem ve oyuncu hataları oluyor." yanıtını verdi.



