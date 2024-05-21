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Şenol Güneş'e sürpriz teklif

Şenol Güneş'e sürpriz teklif
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Başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in rotası bir kez daha Asya'ya döndü. Güney Kore Milli Takımı, tecrübeli çalıştırıcıya teklif yaptı.

Türk futbolunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Şenol Güneş, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından teknik direktörlüğe ara veren tecrübeli isim, rotasını Asya'ya çevirdi.

 Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Güney Kore Milli Takımı, Şenol Güneş'e teklif yaptı. Şartlarda anlaşılması halinde 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şenol Güneş, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul'de teknik direktörlük yapmıştı.

 

Etiketler Şenol Güneş Güney Kore güney kore milli takımı milli takım
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