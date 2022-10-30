Şenol Güneş'in tercihi merak ediliyordu: Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan siyah beyazlılarda ilk 11 belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan siyah beyazlılarda ilk 11 belli oldu. İşte Güneş'in 11'i Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst. Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut