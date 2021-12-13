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Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Trabzon'dan İstanbul'a giden tecrübeli teknik adam Şenol Güneş Beşiktaş iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş'ın kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine ise “Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz.” dedi.

Etiketler Beşiktaş şenol güneş Beşiktaş açıklama
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