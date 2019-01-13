Serdar Aziz'in Abdurrahim Albayrak'tan talebi ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan adı Fenerbahçe ile anılan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile milli futbolcu arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaştı.

Yapılan görüşmede Albayrak'ın belirledikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunu ve bu parayı ödeyen kulübün Serdar'ı alabileceğini söylediği öğrenildi. Albayrak'ın 4 milyon Euro'luk bonservis talebini iletmesi üzerine ise Serdar Aziz'in sarı kırmızılı kulüpten alacağını talep ettiği aktarıldı.

Serdar'ın Albayrak'a "Benim alacağım olan 2 milyon Euro'yu verin isterseniz 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyin." dediği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncunun ayrıca "Bu sezon Galatasaray'dan hiç para alamadım. Neredeyse içerde 1 senelik alacağım var ve bugüne kadar hiçbir zaman kulübü arayıp 'Bana paramı verin' diyerek sıkıştırmadım. Bu sezon sonuna kadar toplam 3 milyon 400 bin Euro alacağım var. İsterseniz bu parayı öderseniz ve ben de transer olmak için beklerim ama bonservisim için 4 milyon Euro veren olmazsa da Galatasaray'da kalıp, sözleşmemdeki ücreti alırım ya da alacaklarımı ödemeyin ve buna karşılık bonservisimi verip, beni serbest bırakın" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin Serdar Aziz'in talebini değerlendirmeye aldığı ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI

Öte yandan Güneş Gazetesi'nin iddiasına göre; Fenerbahçe, Galatasaray’ın gönderme kararı aldığı Serdar Aziz’le her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Serdar Fenerbahçe’den Galatasaray’dan aldığı 2 milyon euroluk maaşı istedi. Sarı-Lacivertli yönetim de bunu kabul etti. G.Saray ile F.Bahçe anlaşırsa Serdar, Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

