Serdar Aziz'in cezası Fatih Terim'in planlarını bozdu

Şampiyonluk yolunda Alanya deplasmanında alınan galibiyet kuşkusuz çok önemli... Ancak Galatasaray'da Serdar Aziz’in sarı kart görmesi Fatih Terim’in de planlarının bozulmasına neden oldu. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz’in penaltı yapıp sarı kart görmesi ile birlikte oyuncusunu da gelecek hafta kullanma imkânını kaybetti.

Terim'in Beşiktaş derbisinde planları arasında Serdar ve Denayer’i birlikte oynatmak vardı. Siyah-beyazlıların hücumdaki silahları Talisca, Babel ve Quaresma tüm takımların korkulu rüyası durumunda. Terim bu isimleri Serdar-Denayer ile durdurmayı düşünüyordu. 3 yıldızın en büyük özellikleri hızlı olmaları ve çok kolay adam eksiltebilmeleri. Buna önlem olarak ise deneyimli çalıştırıcı iki oyuncusunun hızını ve çalım yemeleri halinde hemen pozisyon alabilmelerini kullanacaktı.

Galatasaray'da şok ! Derbide cezalı...

MAICON SAHADA

Fakat Serdar’ın cezalı duruma düşmesi gözleri de Maicon’a çevirdi. Bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş karşısında sahaya çıkması neredeyse zorunluluk haline geldi. Ağır olması yüzünden eleştirilen Sambacı’nın Jason Denayer ile birlikte oynayacak olması sonrasında Fatih Terim’in de savunma planları üzerinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.