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Şeref Bayrağı'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu

Şeref Bayrağı'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fenerbahçe Spor Kulübü'nün spor dünyasına yaptığı katkılar ve fair play değerlerine olan bağlılığı nedeniyle kulübü ödüllendirdi. Sarı-lacivertli ekip, TMOK tarafından verilen prestijli Fair Play Altın Şeref Bayrağının sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fair Play değerlerine en bağlı kulübü ödüllendirdiği "Şeref Bayrağı" yarışmasında birinciyi açıkladı. 4 yıllık değerlendirme sonucunda birinci olan Fenerbahçe, bayrağını iki yıldızla süsleme hakkı kazandı.

TMOK Fair Play Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında açıklanan sonuçlara göre, Fenerbahçe Kulübü, 2021-2024 yılları arasında yapılan değerlendirmede en başarılı kulüp olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, bu ödülü daha önce de kazanmıştı ve bu kez de birinci olarak bayrağındaki yıldız sayısını ikiye çıkardı. İkinci olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gümüş yıldızlı bayrağı, ENKA Spor Kulübü ise bronz yıldızlı bayrağı almaya hak kazandı.


TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül töreninde yaptığı konuşmada olimpik branşların önemine vurgu yaparak, "Futbol, voleybol ve basketbolda tek başına şampiyon olmak yetmiyor. Kulüplerin tam bir spor kulübü haline gelmesi gerekiyor. Bu ödülü kazanmak için kulüplerin hem fair play kurallarına uymaları hem de olimpiyatlara çok sayıda sporcu göndermeleri gerekiyor" dedi. Arıpınar ayrıca, bu yılki değerlendirmede 1364 kulüp arasından 54 kulübün aday olduğunu ve bu adaylar arasından 16 kulübün finale kaldığını belirtti.


FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp de konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"Millî takımlara en çok sporcu gönderen, Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına giden sporcularıyla ülkesinin medarı iftiharı olan,

Olimpik branşlara rekor sayıda sporcusuyla büyük katkılar veren Fenerbahçemiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından "2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görüldü.

1500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Kulübümüz,


ülkemizin en başarılı spor kulübü seçilerek Fair Play Altın Şeref Bayrağını 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gümüş, Enka Spor Kulübü de bronz Şeref Bayrağının sahibi oldu.

Fenerbahçemiz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı göndere çekmişti.

Bu yıl da ilk sıraya hak kazanan Fenerbahçemiz iki altın yıldızlı bayrağı tesisimizde dalgalandıracak.

Öte yandan Fair Play Şeref Bayrağı Diploması da müzemizdeki yerini alacak.

Ödül törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe olarak kurulduğumuz ilk günden beri Fair Play ruhuyla gelecek nesillere ilham kaynağı, gelecek kuşaklara sporda fener olmak; aydın ve başarılı sporcular yetiştirmek için Atamızdan aldığımız güç ve vatanımızdan aldığımız sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz."

 

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