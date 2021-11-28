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  4. Sergen Yalçın istifa mı ediyor? İşte yerine konuşulan iki isim

Sergen Yalçın istifa mı ediyor? İşte yerine konuşulan iki isim

Sergen Yalçın istifa mı ediyor? İşte yerine konuşulan iki isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması durumunda aday olarak Şenol Güneş ve Slaven Bilic'in ismi öne çıkıyor.

Son 6 resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması gündemde. Başkan Ahmet Nur Çebi ile deneyimli hoca arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmede ayrılık kararı çıkması durumunda yönetim kurulunun masaya oturacağı hoca adayları netleşti.

İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş. 2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. 2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı. Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşülecek.

BILIC'IN SÖZLEŞMESİ 15 ARALIK'TA SONA ERİYOR
Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic. Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sergen yalçın istifa şenol güneş slacen bilic
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