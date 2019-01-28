Sergen Yalçın: Kendimizi biraz yukarı attığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maç 2-0 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Gerçekten zor bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadılar bu süreçte. Kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyetlere puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar ve üst sıralara tırmanırlar. Yeni stat bence çok güzel, Avrupa’daki statları andırıyor. Taraftar faktörü de çok önemli bu tür statlar için. Ankaragücü taraftarı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Ligde son 5 maçımız çok zorluydu. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Ceyhun’u kullanmak istediğimiz şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ceyhun, bizim geçiş oyunumuzda önemli bir faktör umarım performansını arttırır” dedi.

MUSTAFA KAPLAN: ANKARAGÜCÜ'NÜN ÖNÜNÜ AÇARIM

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Eryaman Stadı'nın açılış maçında stadı dolduran taraftarların desteğinden dolayı memnun olduğunu, yenilgiden dolayı ise mutsuz olduğunu belirtti.

Kaplan, “Maçı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Stada gelen tüm taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Maçın başında yediğimiz penaltı golünden sonra üretkenliğimiz düştü. Kubilay’ı aldık golü arzu ediyorduk yaptığımız hata sonucu ikinci golü yedik. Biz büyük bir camiayız bu zor şartlarda elimizi taşımızın altına koyduk. Önemli olan camiamıza sahip çıkmak gerekirse Ankaragücü’nün önünü açarız. Taraftarımız İsmail Kartal adına bağırdı. Ben İsmail hocanın emeklerinden dolayı kutluyorum. Başkanla oturup konuşuruz, ayrılmamız gerekiyorsa ayrılırız. Ankaragücü camiasına hizmet için buradayız. Transfer için Ankara’ya gelen oyuncular var. Sezon başı alınan oyunculardan sakatlıklar meydana gelince transfere ihtiyacımız var. Elimizdeki en iyi on biri sahaya sürdük ama üretkenliğimiz yoktu” şeklinde konuştu.

El Kabir’le ilgili de açıklamada bulunan Kaplan, “Hafta içi kendisiyle görüştüm. Antalyaspor maçına hazır olmasını istedim. Kendisi de bana idmanlara çıkma isteğinde bulundu. İdmanlara çıkabilirsin fakat takımdan özür dilemen gerekir dedim o da kimseden özür dilemem" dedi.

