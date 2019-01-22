Sergen Yalçın: Kupada tur atlamak istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde bugün saat 16.00’da başlayan antrenman koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi ve 4’e 4 dar alanda çift kale maç yaptı. Alanyaspor, maçın son hazırlığını yarın İstanbul’da yapacak.

“Koşuyoruz mücadele ediyoruz ve kazanmak istiyoruz”

İdmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 3 günde 2 maç oynadıklarını hatırlattı. Yalçın, ”Kasımpaşa ve Sivasspor maçları zorluydu ve tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi, 2 maçta da çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Koşu mesafelerimiz gayet iyi, koşuyoruz mücadele ediyoruz ve kazanmak istiyoruz. Kupada zorlu bir rövanş oynayacağız tabii Kasımpaşa güçlü bir takım ama biz tur atlayarak, kupada devam etmek istiyoruz. Onun için iyi konsantre olup ciddi bir maç oynayacağız. Bu maçta biraz daha farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor’a karşı oynayan kadrodan 5-6 oyuncu farklı olacak, onu planlıyoruz. Pazartesi günü de çok zor bir maç var, Ankaragücü maçı oynayacağız. İki maçı beraber düşünüyoruz. Özellikle oyuncu grubunu hazır bir şekilde sahaya nasıl çıkarabiliriz bunun planlarını yapıyoruz” dedi.

“Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz”

Süper Lig’in ikincisi yarısını da değerlendiren Yalçın, ilk haftada iyi başladıklarını söyledi. Yalçın, ”İkinci yarının ilk haftasında iyi başlamak istiyorduk. Kendi sahamızda, kendi rakibimizle oynadık. İyi bir mücadele oldu bizim için ve kazanmak önemliydi. Pozitif bir oyun oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmak bizim için ciddi bir artı oldu. Biz gayet memnunuz oyundan, oyuncuların performansından çok mutluyuz. Ligin daha başı, yorum yapmak gerçekten zor. Hem üst seviyelerde, hem orta seviyelerde, hem de aşağıda büyük bir küme düşmeme savaşı var. Biz iyi sonuçlar alarak orta grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden ciddi bir çaba sarf ediyoruz, çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kime ne yapar, kim kazanır, kim yukarılara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor’u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz” diye konuştu.

“Fenerbahçe büyük bir camiadır”

Bir gazetecinin Fenerbahçe’nin ligdeki durumu hakkındaki sorusuna da yanıt veren Yalçın şunları söyledi:

”Fenerbahçe büyük bir camiadır. Umarım Ersun hoca ile toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları yok, Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu var. Büyük takımlar da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Başkan takımlar da yaşadı zamanında. Fenerbahçe büyük bir camiadır, ben toparlayacaklardır diye düşünüyorum.”

