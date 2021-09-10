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Sergen Yalçın’a teklif yapan takım belli oldu

Sergen Yalçın’a teklif yapan takım belli oldu

Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Kısıtlı kadroyla mutlu sona ulaşan genç teknik adam da kendisine gelen teklifi itiraf etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine yurt dışından teklifler geldiğini açıkladı. Şampiyon teknik adam, “Teklifler oldu da hatrı sayılır yere gitmek lazım” derken sezon başında OGC Nice’ten gelen teklifi üstü kapalı da olsa açıklamış oldu.

KULÜP BELLİ OLDU: OGC NICE
Haziran ayı başında “Sergen Yalçın, OGC Nice’in başına geçiyor…” iddiaları ortaya atıldı. Yalçın’ın yanından ayırmadığı Fransız kulüpleriyle arası iyi olan menajer Hakan Korkmaz’ın, Rosier’in menajeri Canard aracılığıyla Nice ile bir görüşme yaptı.

Nice, Lille’i şampiyon yapan Galtier’i, Yalçın ise Beşiktaş’ı beklediği için iki taraf arasında bir görüşme olmadı. Eğer Nice, Galiter’i almasaydı, Yalçın’ı takımın basına getirecekti.

Etiketler sergen yalçın takım
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