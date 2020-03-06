Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: Kazanmaya gidiyoruz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ligin 26. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için 'Kazanmaya gidiyoruz' yorumunda bulundu.

Maçı değerlendiren Yalçın, "Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Bugün çok iyi oynadığımızı söylememiz zor. İyi oynarken kazanmak önemli, böyle dengeli maçları kazanmak önemli. Çok iyi bir performans olmadı belki ama her maçta aynı performansı da bekleme sağlıklı değil. Ciddi savaş veren bir takımla oynadık, bugün kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Boateng'in beklentiler altında kaldığını belirten teknik adam, Boyd'a parantez açarken, "Boateng beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem'i ya Prince'i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd'u kullanıyoruz. Boyd'un performansından memnunuz, bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik bir oyuncu." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile oynayacakları derbiye değinen Sergen Yalçın, "Galatasaray ile derbi oynayacağız, ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. İçeride oynadığımız müsabakalarda fire vermeden kazanmak istiyoruz, maçın kolayı yok. Özellikle küme düşme hattındaki takımlarla oynanan maçlar zor. Biz de yukarıdan kopmamaya, yukarıya yapışmaya çalışıyoruz. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için önemli bir maç. Oradan kazanarak gitmek istiyoruz. İyi hazırlanıp, bakacağız." diye konuştu.