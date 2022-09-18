  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sergen Yalçın'ın yeni adresi ile ilgili sürpiz idda

Sergen Yalçın'ın yeni adresi ile ilgili sürpiz idda

Sergen Yalçın'ın yeni adresi ile ilgili sürpiz idda

Beşiktaş'ın ligte kötü sonuçlar almasının ardından siyah-beyazlı taraftarların yeniden takımın başında görmek için sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının öncesinde açıkladığı kadro, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Tepkilerin ardından Alman çalıştırıcının görevinden ayrılacağına dair iddialar yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan ancak herhangi bir takımla el sıkışmayan Sergen Yalçın'ın Kuntz'un yerine göreve başlayacağı öne sürüldü. Bu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken, Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

Sergen Yalçın'ı yakından tanıyan spor yorumcusu Sinan Engin, tecrübeli hocanın beklediği bir kulüp olduğunu ifade etti ve bu ekibin Beşiktaş olmadığını dile getirdi.

İşte Sinan Engin'in o açıklamaları: 

A Spor'a konuşan Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." dedi.

Etiketler sergen yalçın beşiktaş a milli takım milli takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler
Pes artık! 1 saat erken geldiği KPSS'ye giremedi
İstanbul'da LGBT karşıtı gösteri! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Bu bir ilk! Son anketler diyor ki; AK Parti'den o partiye oy geçişleri var
Diyanet'ten kiralık takı fetvası
Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı
İnsansız savaş uçağı Kızılelma gümbür gümbür geliyor
İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı
Kardeşine laf atan magandalara dehşeti yaşattı
Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç