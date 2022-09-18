Sergen Yalçın'ın yeni adresi ile ilgili sürpiz idda

Beşiktaş'ın ligte kötü sonuçlar almasının ardından siyah-beyazlı taraftarların yeniden takımın başında görmek için sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının öncesinde açıkladığı kadro, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Tepkilerin ardından Alman çalıştırıcının görevinden ayrılacağına dair iddialar yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan ancak herhangi bir takımla el sıkışmayan Sergen Yalçın'ın Kuntz'un yerine göreve başlayacağı öne sürüldü. Bu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken, Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

Sergen Yalçın'ı yakından tanıyan spor yorumcusu Sinan Engin, tecrübeli hocanın beklediği bir kulüp olduğunu ifade etti ve bu ekibin Beşiktaş olmadığını dile getirdi.

İşte Sinan Engin'in o açıklamaları:

A Spor'a konuşan Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." dedi.