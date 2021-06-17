Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a resmi veda töreni düzenlendi. Törende söz alan Ramos, duygusal anlar yaşadı.

Real Madrid'de bir dönem sona erdi. 2005'te Sevilla'dan İspanyol devine transfer olan Sergio Ramos'un Santiago Bernabeu'daki 16 yıllık kariyeri sona erdi.

Real Madrid'in uzun yıllar takım kaptanlığını yapan 35 yaşındaki Ramos için veda töreni düzenledi. Ramos veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ramos veda cümlelerinde, "Real Madrid'e veda etme zamanı geldi. Hayatımın en zor anlarından biri. Bu bir vedadan daha fazlası çünkü bir gün buraya geri döneceğim, eminim. Real Madrid her zaman kalbimde olacak, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos, Real Madrid kariyerinde 5 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 4 Kulüpler Dünya Kupası ve 3 UEFA Süper Kupa kazandı.