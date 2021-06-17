  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a resmi veda töreni düzenlendi. Törende söz alan Ramos, duygusal anlar yaşadı.

Real Madrid'de bir dönem sona erdi. 2005'te Sevilla'dan İspanyol devine transfer olan Sergio Ramos'un Santiago Bernabeu'daki 16 yıllık kariyeri sona erdi.

Real Madrid'in uzun yıllar takım kaptanlığını yapan 35 yaşındaki Ramos için veda töreni düzenledi. Ramos veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ramos veda cümlelerinde, "Real Madrid'e veda etme zamanı geldi. Hayatımın en zor anlarından biri. Bu bir vedadan daha fazlası çünkü bir gün buraya geri döneceğim, eminim. Real Madrid her zaman kalbimde olacak, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos, Real Madrid kariyerinde 5 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 4 Kulüpler Dünya Kupası ve 3 UEFA Süper Kupa kazandı.

Etiketler Sergio Ramos gözyaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker madde madde sıraladı: Seni de unutmadım, ben sizi tedavi edecek kişiyim
Son ankette Erdoğan'a iki kötü haber: 4 rakibine de yeniliyor
Dev projede yeni aşamaya geçildi! Tam 700 ton ağırlığında
''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan geri adım attı
Ünlü çift sessiz sedasız ayrıldı
TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı''
10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bir ipucu daha!
AVM'lerde yeni dönem: İlk kez uygulandı
TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum