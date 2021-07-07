  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

PSG, Real Madrid'den ayrılan yıldız defans oyuncusu Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Paris Saint-Germain, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve 16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki efsane stoper, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettikten sonra Paris'e geçerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

PSG, tecrübeli futbolcunun 4 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu: Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık.İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek. Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.

70 MİLYON EURO

PSG bu sene transferlere doymuyor. Geçtiğimiz saatlerde İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi, ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı da açıklanmıştı.

Madrid doğumlu olduğu için İspanyol pasaportu da bulunan Hakimi, 2006 yılında 7 yaşında Real Madrid altyapısına katıldı. 2015’ten itibaren UEFA Gençlik Ligi’nde U19 takımıyla forma giyen Hakimi (16 maç, 1 gol), daha sonra Real Madrid’in 3. Lig’deki takımı Castilla’da mücadele etti. Fransa basınında Inter’in yaklaşık 70 milyon Euro aldığı belirtildi.

Etiketler sergio ramos imza psg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savaş var kaç, bayram var dön! Türkiye'deki Suriyeliler sınıra dayandı
Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı
Her şeyi en başından anlattı: Tosuncuk'tan olay olacak iddialar
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: İşte 2021-2022 eğitim öğretim takvimi
Bodrum'da restoranda gelen 26 bin TL'lik hesap sosyal medyada olay oldu
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi estetik harikası çıktı
Fiyatı dudak uçuklattı! Türkiye'de sahibinden satılık çok özel ada
İşte Türkiye'yi de tehdit eden Delta mutasyonunun belirtileri
Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp, kendisini vurdu