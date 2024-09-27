  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada

Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada

Güncelleme:

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ayağından yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ayağından yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın ayağından yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Serhat Akın daha önce katıldığı yayında, "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler ilk  önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular beni indirecekler. Bende 'istediğinizi tutun' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıFenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıFutbol

 

AA

Etiketler serhat akın silahlı saldırı güvenlik kamerası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek? SGK uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek? Erdoğan'ın görüşme teklifine Suriye'den olumsuz yanıt Erdoğan'ın görüşme teklifine Suriye'den olumsuz yanıt Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti İslam Memiş'ten ''finansal tufan geliyor'' uyarısı: ''Çok sert düşecek'' İslam Memiş'ten ''finansal tufan geliyor'' uyarısı: ''Çok sert düşecek'' Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Ünlü sosyal medya fenomeni tecavüze uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni tecavüze uğradı
Türk mühendisler zemin sıvılaşmasına karşı formülü buldu: Tüm binalara uygulanabilecek Türk mühendisler zemin sıvılaşmasına karşı formülü buldu: Tüm binalara uygulanabilecek Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Prof. Dr. Ahmet Ercan bir şehrimizi ''utanıyorum'' diyerek uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan bir şehrimizi ''utanıyorum'' diyerek uyardı Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı UEFA ülke puanı güncellendi UEFA ülke puanı güncellendi