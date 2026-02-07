Serhat Emre Demir: “Bu Transfer Dönemi Fenerbahçe İçin Büyük Takım Refleksinin Göstergesidir”

Fenerbahçe gündemine dair yorumlarıyla dikkat çeken Serhat Emre Demir, sarı-lacivertli kulübün transfer dönemi performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminin değerlendirilmesinin oldukça subjektif bir konu olduğuna dikkat çeken Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok sübjektif bir soru. Herkes aynı cevabı veremez. Bu dönemin kulübümüz için avantajları kadar dezavantajları da oldu. Kimine göre iyi geçti, kimine göre kötü. Ancak ben sözlerime yönetimimize teşekkür ederek başlamak istiyorum.”

Fenerbahçe’nin tarihsel kimliğine vurgu yapan Demir, yapılan transferlerin büyük kulüp refleksini yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“Biz çok büyük bir camiayız. Fenerbahçe tarihine baktığınızda, geçmişteki örnekler bunu zaten destekler. Büyük bir takımın yapması gereken ne varsa bu dönemde fazlasıyla yapıldı. Kante, Guendouzi, Mert Günok’un geri dönüşü, Musaba takviyesi ve Sidiki Cherif transferi bunun göstergesidir.”

Lookman transferine de değinen Demir, sürecin ciddi bir emekle yürütüldüğünü ifade etti:

“Son ana kadar Lookman için nabız yoklandı. Bu süreçte defalarca İtalya’ya gidildi, zaman ve emek harcandı. Oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak kulübünün çıkardığı sorunlar nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Buna rağmen Fenerbahçe’nin bu seviyedeki oyunculara yönelmesi, büyük takım refleksidir.”

Demir, bu süreçte yönetime de teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vizyonu tekrar Avrupa’ya ve taraftara hatırlattıkları için Sadettin Saran ve yönetimine teşekkür ediyorum. Alınan oyuncular, Fenerbahçe’nin adına yakışacak ve maksimum verim alınabilecek isimlerdir.”

“Forvet Alınmaması Eleştirilebilir Ama Umutsuzluğa Gerek Yok”

Forvet transferi yapılmamasıyla ilgili eleştirilere de değinen Serhat Emre Demir, taraftarın tepkilerini anlayışla karşıladığını belirtti.

“En-Nesyri ve Jhon Duran takımdan ayrıldı. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Taraftarın tepkilerini haklı buluyorum. Elimizdeki forvetleri gönderip yeni bir forvet alınmaması doğal olarak soru işareti oluşturuyor.”

Ancak sürece negatif bakmanın takıma zarar vereceğini vurgulayan Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olaylara sadece kötü tarafından bakarsak bu negatifliğe ortak oluruz. Ben her zaman iyi yanından bakmayı tercih ediyorum. Talisca, Sidiki, Musaba, Asensio ve Kerem bu bölgede kullanılabilir. Sidiki genç ve potansiyelli bir oyuncu.”

Yabancı kuralının da transfer sürecini etkilediğini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lookman transferi için çok uğraşıldı ve bu biraz zaman kaybettirdi. Yabancı kuralı nedeniyle bazı oyuncularla yollar ayrılamadı. Ama elimizde çok değerli bir kadro ve inanmış bir teknik ekip var.”

“Bu Takım Hâlâ Şampiyonluğun En Büyük Adayıdır”

Fenerbahçe taraftarına da çağrıda bulunan Demir, birlik ve destek mesajı verdi:

“Yönetimimize ve takımımıza sahip çıkmalıyız. Sürekli eleştirerek bir yere varamayız. Bu, inanmış bir kitleye zarar verir. Kazanan yine biz olmayız.”

Şampiyonluk yarışına dair umutlu olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

“6 puanlık farkı 1 puana düşüren bu yönetim ve bu oyuncu grubudur. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacak olan da yine bu ekip olacaktır. Mayıs ayına kadar inanmaya devam etmeliyiz.”

Yönetimin yoğun şekilde yıprandığını belirten Demir, geçmiş yönetimlere de atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Yönetimimiz, tıpkı Sayın Ali Koç döneminde olduğu gibi elinden geleni yaptı. Onlar da yıprandı. Şimdi destek zamanı. Sezon sonunda oturur, her şeyi birlikte değerlendiririz.”

“Fenerbahçe’nin Mabedi Kadıköy’dür, Başka Yere Taşınamaz”

Stadyumun Maltepe’ye taşınacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Serhat Emre Demir, bu iddialara net bir dille karşı çıktı.

“Fenerbahçe tarihtir. Bu tarih en başta Kadıköy’de yazıldı. Kadıköy varken daha güzel bir yer düşünülemez. Mabedimizin taşınması söz konusu olamaz.”

Bu iddiaları ilk duyduğunda ciddiye almadığını belirten Demir, şöyle devam etti:

“İlk okuduğumda sadece gülüp geçtim. Eğer stadyum yenilenecekse, bu yine kendi yerinde yapılmalıdır. Başka bir yerde değil.”

Son olarak saha içine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Demir, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Şu anda bunları konuşmanın zamanı değil. Sahaya odaklanmalı ve takıma destek olmalıyız. Başarı ancak birlikle gelir.”

“Taraftarımız Çok Tutkulu Ama Manipülasyona Açık, Daha Dikkatli Olmalıyız”

Taraftarın duygusal yapısına da değinen Serhat Emre Demir, bu konuda daha önce de benzer uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de bundan bahsettik. Bizim taraftarımız çok ateşli ve tutkulu. Ancak maalesef manipülasyona fazlasıyla açık. Lütfen herkes kendi fikrini özgürce söylesin ama televizyona çıkıp ‘sözde Fenerbahçeliyim’ deyip takımı yerden yere vuranları dikkate almayalım.”

Bu tür kişilerin camiaya zarar verdiğini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

“Bize en çok zarar veren kitleler bunlar. Lütfen biraz oto-kontrol sağlayalım. Biz kendi içimizde bir olduğumuzda çok güçlüyüz. Ancak dışarıdan müdahaleler geldiğinde biraz kırılgan olabiliyoruz.”

Kendisinin ve benzer düşünen taraftarların bu duruma karşı durmaya çalıştığını belirten Demir, sosyal medyadaki etkiye de dikkat çekti:

“Ben ve benim gibi düşünen kardeşlerimizin bu durumun önüne geçmeye çalıştığını biliyorum. Ancak özellikle X platformunda ve Instagram’da bu kişileri çok fazla takip eden taraftarımız var.”

Sosyal medyada olumsuz senaryolar üzerinden prim yapılmasına da tepki gösteren Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu insanlar sürekli kötü senaryoları konuşuyor. Sonra o kötü senaryo gerçekleşince ‘Bak ben demiştim, haklı çıktım’ diyerek kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe taraftarı bu isimleri çok iyi biliyor.”

Taraftarın duygusal bağlılığı nedeniyle daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Demir, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Lütfen bu isimlere itibar etmeyin. Bizler takımı tüm saf duygularımızla desteklediğimiz için manipülasyona çok açığız. O yüzden sonuna kadar kulaklarımızı kapatıp takımımıza destek verelim. Sizden ricam budur.”