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  4. 21 Ekim 2019 20:39

Serkan Kırıntılı gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde ceza sahası dışında topu elle kontrol edince gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti.

Serkan Kırıntılı gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti
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Serkan Kırıntılı, Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçında başlama düdüğüyle birlikte kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol edince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Serkan Kırıntılı'nın gördüğü kırmızı kart dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.

İŞTE DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Cross Park Celtic - Taunton East Reach
Lee Todd - 2. saniye (2000 - Hakeme küfür)

Bologna - Parma
Giuseppe Lorenzo - 10. saniye (1990 - Rakibe tokat)

Sheffield Wednesday - Wolverhampton
Kevin Pressman - 13. saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)

Crewe Alexandra - Darlinghton
Mark Smith - 19. saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)

Konyaspor - Malatyaspor
Serkan Kırıntılı - 20. saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

(FutbolArena)

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