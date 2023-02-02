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Shakira'dan ayrılan Gerard Pique yuhalandı

Shakira'dan ayrılan Gerard Pique yuhalandı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile ilişkisi biten ve aldatma iddialarıyla gündeme gelen yıldız futbolcu Gerard Pique, Meksika'daki ödül töreninde seyirciden tepki aldı.

Shakira'dan olaylı bir şekilde ayrılan Gerard Pique katıldığı bir ödül töreninde protesto edildi.

Shakira'yı aldattığı iddia edilen Pique, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Pique, Twitch ödül töreninde kalabalık tarafından büyük bir tepkiye uğrayarak bir süre yuhalandı ve seyircilerin alay konusu oldu.

Olay Shakira'nın çok fazla hayranı olduğu bilinen Meksika’da yaşandı ve Pique, yuhalanmasının ardından neye uğradığını şaşırdı.

Shakira ayrılığın ardından şarkı sözlerinde Pique için, “Bir Ferrari'yi, Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio’ya değiştin” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Shakira Gerard Pique ayrılık
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