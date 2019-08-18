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  4. 18 Ağustos 2019 18:37

Shaqiri: Galatasaray ve Monaco'dan teklif almadım

Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsviçre basınına konuşan Shaqiri, ''Galatasaray ve Monaco'dan sana teklifler olduğu söyleniyor, doğru mu?'' sorusuna yanıt verdi.

Shaqiri: Galatasaray ve Monaco'dan teklif almadım
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Geçtiğimiz yaz Stoke City'den transfer olduğu Liverpool'da düzenli olarak forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin uzun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, ülkesinde yayım yapan BZ Langenthaler Tagblatt gazetesine verdiği röportajda geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Oynayamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Kimse yedek kulübesinde oturmayı sevmez. Daha çok oynamak istiyorum. Daha çok süre almak istediğimi herkes biliyor. Bu nedenle kendim için yeni bir çözüm bulmak zorundayım." diyen yıldız isim, Galatasaray ya da Monaco'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruyaysa "Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Ancak Galatasaray ve Monaco'dan herhangi bir teklif almadım." şeklinde cevap verdi.

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