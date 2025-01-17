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Şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

Şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
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HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalında bu hafta yayınlanacak maçlar belli oldu.

2. ve 3. Lig'deki mücadeleler futbolseverler için HT Spor'da şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

İmzalanan anlaşma kapsamında 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada 6 maç TFF ve HT Spor arasında ortaklaşa seçilecek. Bu maçların en az ikisi televizyondan, diğer maçlar ise HT Spor YouTube kanalı üzerinden verilecek.

HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından yayınlanacak 6 maç ise belli oldu.

İşte şifresiz yayınlanacak maçlar:

18 Ocak Cumartesi
3. Lig 3. Grup: 14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

19 Ocak Pazar
2. Lig Beyaz Grup: 13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)
2. Lig Kırmızı Grup: 14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)
3. Lig 1. Grup: 14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)
3. Lig 2. Grup: 14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)
3. Lig 4. Grup: 14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)

Etiketler ht spor ht spor youtube şifresiz maç yayını
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