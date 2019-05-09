Sinan Gümüş Genoa'ya transfer oluyor! Galatasaray'da ayrılık

İtalyan basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sinan Gümüş'ün önümüzdeki yaz Serie A'da top koşturacağını duyurdu. Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sinan'ın sezon biter bitmez İtalya'ya giderek kendisini Genoa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Galatasaray’a 2014 yılında Stuttgart'tan transfer olan Gümüş, Genoa'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'yle sarı kırmızılı kulüpte birlikte çalışmıştı. Sinan için daha önce, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Golcü oyuncu, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol attı, 3 asist kaydetti.

