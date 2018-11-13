Sivas'ın gollerine Robinho damgası

Kırmızı-beyazlı ekibin 34 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Robinho, attığı ve attırdığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Ligde geride kalan 12 haftada tüm maçlarda ilk 11'de forma şansı bulan Robinho, performansıyla dikkati çekiyor.

Sivas ekibinin ligin ilk 12 haftasında rakip filelere gönderdiği 14 gole, Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 gol ve 2 de gol pasıyla katkıda bulundu.

Robinho, ligin 7. haftasında Sivasspor'un sahasında Bursaspor'u 2-0 yendiği, 8. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4 berabere kaldığı maçlarda rakip fileleri ikişer kez havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor ile kırmızı-beyazlıların 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında da birer gol pası verdi.

ROBINHO'YU, KONE VE EMRE KILIÇ TAKİP ETTİ

Sivasspor'da, Arouna Kone ve Emre Kılınç da ligde 3'er kez gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu Kone, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırırken, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre ise Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Beşiktaş maçlarında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Brezilyalı savunma oyuncuları Douglas Pereira, David Braz ile orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve forvet Muhammet Demir de birer kez gol sevinci yaşadı.

