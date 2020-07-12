Sivasspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti!

Fenerbahçe ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11’ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan’ı çekerken, Ozan Tufan’dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz’a şans tanıdı. Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de görev aldı. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol kaydedildi. 7. dakikada Claudemir’in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan’dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada topun başına geçen Kone’nin vuruşunda top filelerle buluştu. Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti.

27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette’in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa’dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç’ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa’nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare’nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay’ın yanından topu filelere gönderdi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarının 51. dakikasında Demir Grup Sivasspor net bir gol şansını değerlendiremedi. Kaleci Samassa’nın aut vuruşunda, rakip yarı sahanın ortalarında topa iyi yükselen Yatabare, meşin yuvarlağı savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç’ın şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında Mert Hakan Yandaş müsait durumda topu filelere gönderecekken savunmada Hasan Ali Kaldırım topu, son anda müdahale ederek kornere çeldi. İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sonuçlandı.