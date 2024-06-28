Sivasspor'dan eski futbolcusuna tepki

Sivasspor, 11 yıllık kulüp kariyerinin ardından takımdan ayrılan Hakan Arslan'ın veda mesajına, Atatürk'ün sözleriyle tepki gösterdi.

Sivasspor, 11 sezon boyunca kulübün formasını giyen orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Hakan Arslan'ın Sivasspor'da uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunduğu ve bugün yaptığı açıklama ile kulübe veda ettiği belirtildi.

Geçen sezon başında teknik direktör Servet Çetin'in Hakan Arslan'ı kadroda düşünmediği vurgulanan açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunun oyuncunun takımda kalmasını sağladığı ifade edildi.

Ayrıca, 15 Eylül 2023 tarihinde Hakan Arslan'ın transfer komitesine başvurduğu belirtilen açıklamada, "Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir." denildi.

"ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DEDİĞİ GİBİ..."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusunu basın sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız.' diyerek cevaplamıştır.

Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış, bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz."

HAKAN ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Sivasspor ile yollarını ayıran Hakan Arslan, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu kulübün ve taraftarların benim için özel bir yeri var. Burada geçirdiğim her anı daima gururla hatırlayacağım. Bu benim için sadece bir futbol kariyeri değil, aynı zamanda bir aidiyet ve tutku meselesi oldu. Sezonun sonuna doğru benim hiçbir şekilde fikrim alınmadan, görüşme dahi yapılmadan 'Hakan Arslan, sezon sonu futbolu bırakarak teknik heyetimize dahil olacak' açıklaması yapıldı. Bu basiretsiz açıklamaları yapan ve benim kadar Sivasspor'a hizmeti bulunmayan yöneticilerin, benim kariyerim hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla takip ettim. Tüm bunlara rağmen Sivasspor'a olan sevgim ve saygım nedeniyle bugüne kadar susmayı tercih ettim. Bu açıklamaları taraftarımızın takdirine bırakıyorum.

Bu kararı verirken zorlandım çünkü burası benim için gerçekten çok özel bir yer. Benim bu şekilde Sivasspor'dan ayrılmama sebep olan yönetimimize de kırgın olduğumu ifade etmek isterim. Taraftarlarımıza, beni bu büyük camiaya kazandıran Rıza Çalımbay hocama, eski başkan vekilimiz her zaman bizlere abilik yapan Erdal Sarılar'a, kulüp personeline, Sivas ve spor medyasına, beraber forma terlettiğim tüm takım arkadaşlarıma, teşekkür etmek istiyorum.

"Onlarla birlikte oynamak, benim için unutulmaz bir deneyim oldu ve onlarla paylaştığım her zafer için kendilerine minnettarım. Yeni maceraya yelken açarken, Sivasspor'a daima en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu kulübün ve taraftarlarının her zaman kalbimde özel bir yeri olacak. Ancak futbolculuk kariyerimde yeni bir döneme başlama zamanı geldi. Futbol kariyerime bu yeni aşamada, yeni bir takımda ve yeni bir ortamda devam etme kararı aldım. Son olarak, Sivaslı Hakan Arslan olarak anıldığım bu şehirde, Sivasspor'a olan sevgim ve bağlılığım sonsuzdur. Kulübümün başarısı için bir Yiğido olarak daima destekçisi olacağım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."